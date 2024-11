Milan, partito il tour de force: risorse da gestire e due ruoli scoperti, Ibrahimovic detta la via per gennaio

La finestra di mercato di gennaio si avvicina sempre di più e il board dirigenziale del Milan sta cominciando a preparare la strategia da attuare in vista di una sessione di riparazione che può regalare sorprese ai tifosi rossoneri e qualche rinforzo all’organico gestito da Paulo Fonseca. Indubbiamente, in quel di Via Aldo Rossi,(almeno in campionato, dove i rossoneri hanno collezionato 19 punti e sono attualmente settimi nella graduatoria in Serie A)La rosa a disposizione del tecnico portoghese è di sicura affidabilità e di profondità, eppure c’è qualche ruolo che merita particolare attenzione e un maggior ricambio.- dalla ripresa post sosta per le Nazionali -(campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana) con almeno 15 partite da disputare – se non addirittura 16, in caso di qualificazione all’atto finale della Supercoppa i primi di gennaio – da qui sino al prossimo 2 febbraio 2025, data cerchiata in rosso che segnerà la fine di un intenso periodo con la stracittadina di ritorno contro l’Inter., chiamata a passare ai quarti di finale di Coppa Italia, a centrare il passaggio del turno in Europa e a dare una svolta decisiva al proprio percorso in Serie A.

Tuttavia, come dicevamo, ci sono alcune posizioni scoperte nell’organico rossonero e sarà dunque importante cercare di puntellare tali ruoli e dare respiro a quei giocatori che, per necessità o qualità, hanno disputato la maggior parte degli impegni stagionali. Sul tema, inoltre, si è espresso anche il Senior Advisor della proprietà RedBird,, che a Sky Sport, nel pre-partita della sfida poi vinta contro lo Slovan Bratislava in Champions League, si è espresso così: “Per il mercato di gennaio ricordiamo che Bennacer tornerà tra una settimana, ci darà una mano con la sua qualità, sarà un extra a centrocampo. Poi, dopo questa partita ci sono sette partite.”.

Dialogo continuo, dunque, tra Ibrahimovic, la dirigenza rossonera e Paulo Fonseca per capire se ci saranno opportunità da cogliere in vista del mercato di gennaio. A scorrere la rosa rossonera,. L’avvio difficile di stagione da parte del laterale francese è un campanello d’allarme su cui ragionare: le non eccezionali prestazioni, l’atteggiamento superfluo mostrato e una concentrazione mai davvero al massimo in questa prima parte di annata, unita a una vera e propria mancanza di reali ricambi (Jimenez non ha disputato un singolo minuto in A, giocando solo in Serie C con il Milan Futuro, mentre Terracciano non ha fornito le garanzie necessarie) sono segnali che portano a delle riflessioni.(il cui valore è aumentato vertiginosamente e su cui il Napoli sta cominciando a muoversi). Ma non solo, perché Fofana in mezzo al campo non ha spazio e tempo per rifiatare e riposare. Valide alternative in quel ruolo non sono presenti in rosa e la dirigenza meneghina, in attesa della ripresa atletica di Bennacer dall’infortunio, può considerare l’idea di intervenire sul mercato:. Profili diversi, interpretazioni differenti della posizione, ma tutti giocatori che uniscono duttilità e qualità, due elementi imprescindibili per il futuro e per le rotazioni del Milan.

