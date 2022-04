L'ultima partita dicon il Milan è del 17 gennaio scorso. Una sconfitta, tra l'altro: 1-2 con lo Spezia a San Siro con tanto di polemiche - e successive scuse dell'Aia - per quel gol annullato a Messias. Bakayoko è rimasto in campo per tutta la partita.. Neanche da subentrato: due gare saltate per un problema agli adduttori e per il resto solo panchine.- Il centrocampista fatica a entrare nel gioco dei rossoneri, e non è escluso che che nei prossimi mesi venga rivista la formula dell'affare con il Chelsea per interrompere l'accordo prima del previsto:. Le - poche - gare giocate quest'anno quindi non conterebbero ai fini dell'accordo, ma sono un segnale importante per capire che a oggi l'opzione più concreta è la risoluzione del prestito a fine stagione.- Le gerarchie di Pioli sono chiare, chiarissime: i titolari lì in mezzo sono Tonali, Bennacer e Kessie. E se stanno bene loro, gli altri non giocano più. Quando ce li ha avuti tutti a disposizione l'allenatore ha puntato sempre sugli stessi, parlano i numeri: di Bakayoko abbiamo detto,. Perché Tonali era squalificato, probabilmente. E comunque parliamo di più di un mese fa. Pioli non ha dubbi, Tonali, Bennacer e Kessie non si toccano. Loro, più altri otto. Bakayoko aspetta in panchina una nuova chance, ma il tempo sta per scadere.