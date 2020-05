. L'ex Arsenal è ora saldamente al comando del club: la conferma è arrivata esattamente due mesi fa, intorno al 20 febbraio, quando in pentola iniziava a bollire in pentola quella che si sarebbe poi rivelata l'ennesima rivoluzione. Erano i giorni che precedevano l'intervista di Boban, gli attriti e il licenziamento del croato., a partire dalla scelta di Ralf Rangnick come nuovo allenatore. Il curriculum del manager sudafricano, ora, non conta più, servono i traguardi. In campo e non solo.In via Aldo Rossi, però, la macchina procede spedita. E occorre stare al passo. Anche perché, al momento, i dati parlano da soli: come mostra Calcio e Finanza,. Colpa della crisi sportiva e - di conseguenza - della carenza di sponsor: anche qui. Ultimo elemento, ma di vitale importanza, è legato al. Milan e Inter sono concordi sulla necessità di un impianto moderno, Gazidis è da mesi al lavoro insieme ad Antonello e al Comune di Milano per dare alla città uno stadio all'avanguardia. Tempo scaduto, scocca l'ora di Gazidis.