Il Milan corre, entusiasma il suo allenatore Stefano Pioli, vuole proseguire il suo percorso di crescita. Maldini e Massara hanno costruito una rosa coesa e più profonda rispetto alla scorsa stagione.. Ma, allo stesso tempo, hanno ridotto lo spazio per due giocatori che già la scorsa estate erano stati vicini a lasciare il club rossonero: parliamo di Conti e Castillejo.Ecco perché una doppia cessione a gennaio è scontata. Per Conti il Milan è pronto a favorire un addio senza chiedere nulla per il cartellino, avendo il contratto in scadenza nel prossimo giugno, ma