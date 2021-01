. Perché il difensore classe 2002 dell'Hoffenheim è in scadenza di contratto a giugno, rappresenta una vera e propria occasione sul mercato tanto cheper informarsi sull'operazione. Di certo un onore per Bogarde che gradisce i rossoneri come i, l'affare a costo zero fa gola a tanti.- A oggi però filtra l'. Ovvero giocare, avere spazio mentre al Milan c'è Kjaer con Romagnoli in prima linea, un giovane come Kalulu già in rampa di lancio e naturalmente un investimento previsto su un altro centrale con Simakan in pole position. Ecco perché, il profilo rimane gradito e seguito ma l'affare non è imminente né vicino alla conclusione.