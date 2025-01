Milan, Rashford prende tempo: c'è una data per la scelta. E spunta il Tottenham

In uscita dal, la stella inglese ha su di sé gli occhi di top club in giro per l’Europa e, com’è d’uopo per tormentoni del genere, arrivanosul suo futuro e sulla scelta che è chiamato a prendere.Anche oggi il giocatore della nazionale dei Tre Leoni non ha sciolto le riserve,piazzando intorno alla metà della settimana il giorno X, quello in cui tirerà le somme di quello che vorrà fare nei prossimi mesi. Certo è che per lui, da quando a Old Trafford c’è, lo spazio nei Red Devils si è sensibilmente ridotto, fino a quasi sparire. Spesso non convocato, raramente in campo,Poi si vedrà. L’ultimatum dovrebbe scadere ilquando il fratello – nonché procuratore – dovrebbeSolo allora si saprà di più delle intenzioni dell’attaccante e solo allora le squadre che lo seguono potranno avere un quadro più chiaro.

Come ormai appurato,Marcus è ladei rossoneri che hanno identificato in luiper un attacco spesso deficitario. Aspetteranno metà settimana per la risposta del giocatore che di certo non ha chiuso all’opzione Milan, anzi. Il club però non può attendere per tutto il mese e, qualora il giocatore dovesse scegliere un altro club o prolungare le tempistiche, potrebbein uscita anche lui da Manchester, dal City, e, per via delle leggi sull’acquisto di giocatori inglesi,Il Milan insomma si sente ancora in pole position, rispetto a(considerato però in risalita e pronto a fare con lui un'operazione come quella fatta con) e alle altre squadre che finora hanno bussato in casa Amorim, comprese quelle della. A questa lista però continuano ad aggiungersi squadre su squadre, soprattutto dalla Premier League. Oltre all’, alla ricerca di un sostituto di Gabriel Jesus che si è infortunato di recente, si sono informate sulla sua situazione altri due club londinesi. Sono ile, soprattutto, il. Gli Spurs stanno valutando la fattibilità dell’operazione indel 27enne e, come riporta Independent, ci sono stati deiper lui ma dall’Inghilterra fanno sapere come, ad oggi, siaSullo sfondo resta anche ilnella corsa a quello che è diventato il giocatore più chiacchierato del mese.