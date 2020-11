L'esterno del Milan Alexis Saelemaekers è stato intervistato da Sky Sport dopo il match vinto contro la Fiorentina:



Sulla vittoria e su Pioli: "E' un momento bello, per il mister è un periodo difficile, abbiamo giocato e vinto anche per lui. Siamo tutti contenti".



Sul momento personale: "Il club e il mister mi danno fiducia, io faccio solo il lavoro che mi chiede l'allenatore durante l'allenamento. Sono contento per quello che riesco a fare in campo".



Sul presunto rigore nel secondo tempo: "Per me era rigore anche quello ma non ho visto le immagini".



Sulla squadra: "Lavoriamo tanto, siamo contenti di quello che riusciamo a fare".