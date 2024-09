AFP via Getty Images

Milan-Venezia, la MOVIOLA LIVE: due rigori in pochi minuti per i rossoneri, uno col Var

Redazione CM

16 minuti fa



Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Milan-Venezia, la gara che chiude il sabato della quarta giornata di Serie A 2024/25:



Milan – Venezia sabato 14/09 H.20.45

Di Marco

Del Giovane – Di Iorio

Iv: Marchetti

Var: Fabbri

Avar: Doveri



28' - ALTRO RIGORE PER IL MILAN: Schingtienne calpesta Leao in area, rigore concesso con l'ausilio del Var



23' RIGORE PER IL MILAN: su tiro di Reijnders, Joronen respinge, ma Abraham raccoglie anticipando il portiere che lo stende. E' calcio di rigore, nessun dubbio per Di Marco.