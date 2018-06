Un indizio di mercato direttamente dai social.manda un segnale allaattraverso il profilo ufficiale Instagram. Il centrocampista della, in ritiro con lain preparazione aiinal via tra una settimana, ha messo il 'like' a un commento di un tifoso bianconero, che ha scritto sotto un post del calciatore la frase "Nella Juve che vorrei solo Milinkovic-Savic Sergej". Il classe 1995, autore di una stagione straordinaria tra campionato ed Europa League con la formazione capitolina, lancia un messaggio chiaro: gli piacerebbe vestire la maglia dei campioni d'Italia.Lacontinua a lavorare per convincere il presidente Lotito a lasciar partire. Dopo aver chiuso l'affare, che arriva a parametro zero dal Liverpool, la dirigenza bianconera vorrebbe portare alla corte di Massimilianoil centrocampista serbo per completare il reparto. Muro del club biancoceleste, che non scende sotto i 120 milioni di euro e rifiuta contropartite tecniche (proposto Rugani). Sul 23enne ci sono anchee i due club di, con i bianconeri che vorrebbero trovare al più presto l'accordo con la Lazio e strappare il centrocampista alla concorrenza. Intanto, attraverso i social, lancia un segnale: gradisce la corte della Juventus.