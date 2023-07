Di dubbi ormai non ce ne sono più:, recente e non. Le cifre sono impressionanti e sono destinate a riscivere molti degli scenari che si stavano profilando in queste settimane, a partire dal concreto interesse della Juventus per il nazionale serbo.- bonus esclusi - più o meno 8 volte in più rispetto a quanto Milinkovic-Savic percepisce attualmente, in virtù di un contratto in scadenza nel 2024 e che il giocatore non ha intenzione di prolungare.- Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, le discussioni tra Lazio ed Al-Hilal si sono intensificate a ritmo frenetico nelle ultime ore e, a dimostrazione di quanto alte siano le possibilità che un affare che conviene a tutti vada in porto. A strettissimo giro di posta, per risolvere una grana nello spogliatoio sulla quale lo stesso Maurizio Sarri aveva posto l'accento a pochi giorni dal raduno e dell'inizio del ritiro pre-campionato in Trentino, dove Milinkovic-Savic non avrebbe voluto presentarsi. Qualora si chiudesse a queste cifre,Seguito da Nedved alla Juve nel 2001 per 45 milioni e Veron al Manchester United per 42,6 nella stessa estate. Milinkovic si piazzerebbe in quarta posizione, a pari merito di Crespo, ceduto all'Inter nel 2002 per 40 milioni.