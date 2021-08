Il contratto di Carlos Vela con i Los Angeles Galaxy scadrà il prossimo anno e l'esterno messicano non sembra intenzionato a rimanere ancora in MLS. Il classe '89 ha parlato del suo futuro a TUDN: “Ovviamente mi manca giocare in Europa, per il momento è il mio ultimo anno qui e dopo vedremo”. Su di lui ci sono diverse squadre interessate della Liga, in particolare la Real Sociedad, dove Vela ha già giocato e fatto bene in passato.