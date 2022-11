Il Los Angeles FC vince l'MLS CUP 2022, portandosi a casa ai rigori la finalissima Est vs Ovest del campionato degli Stati Uniti contro Philadelphia Union. Per la squadra di Chiellini e Bale (il primo rimasto in panchina, il secondo entrato nei supplementari) si tratta della prima vittoria assoluta nel torneo.



Una partita senza fine con i campioni ad ovest che vanno avanti con Acosta nel primo tempo e si fanno riprendere da Gazdag ad inizio ripresa. Murillo riporta avanti Los Angeles a 10 dal termine ma due minuti dopo arriva il pari 2-2 di Elliott che manda la gara ai supplementari.



Con la gara che sembrava destinata ai rigori prima il portiere Crepeau si fa espellere costringendo Los Angeles a mandare in campo il portiere di riserva McCarthy, poi Elliott segna al 124esimo la sua doppietta personale che sembrava aver regalato a Philadelphia il titolo, ma al 128esimo è proprio Bale a mandare la gara ai rigori.



Qui la favola di McCarthy si trasforma in realtà perché dopo il rigore sbagliato dall'ex-Fiorentina Tello il portiere di riserva di Los Angeles prima vede finire alto il rigore di Gazdag (che scivola) poi ipnotizza prima Martinez e infine Wagner, concedendo a Sanchez l'opportunità di segnare il rigore vittoria.