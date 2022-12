Il programma degli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar prosegue e alle 20 tocca al Brasile: la Seleçao di Tite affronta la Corea del Sud allo Stadium 974 di Doha, che dopo questa partita sarà smantellato. I verdeoro arrivano alla sfida potendo contare sul recupero lampo di Neymar e dopo aver vinto il gruppo G e con i pronostici favorevoli, avendo vinto tutti e tre i precedenti con la selezione asiatica. La Nazionale di Paulo Bento, invece, ha strappato il pass per gli ottavi all'ultima giornata della fase a gironi, battendo il Portogallo e conquistando il secondo posto del gruppo H in virtù del maggior numero di gol segnati rispetto all'Uruguay. La vincente della sfida affronterà la Croazia, che ha superato ai rigori il Giappone nella gara del pomeriggio.



Fischio d'inizio alle 20, su Calciomercato.com la diretta di Brasile-Corea del Sud.



FORMAZIONI UFFICIALI



Brasile: Alisson; E. Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Paquetà; Raphinha, Neymar Jr, Vinicius Jr; Richarlison.



Corea del Sud: Kim Seung-Gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae, Kim Young-Gwon, Kim Jin-Su; Hwang In-Beom, Jung Woo-Young; Hwang Hee-Chan, Lee Jae-Sung, Son Heung-Min; Cho Gue-Sung.