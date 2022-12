I Mondiali si sono appena conclusi ma i tifosi già pensano al prossimo torneo iridato. Mancano 'solo' 4 anni, d'altronde. Ma dove si disputerà la prossima fase finale della Coppa del Mondo? Nel 2026 si giocherà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.



Si parte il 25 maggio 2026, la coppa sarà sollevata il 5 luglio 2026 e a partecipare saranno più squadre: si passerà da 32 a 48 nazionali. Alcune delle partite saranno giocate in piena notte italiana, a causa del fuso orario.



Queste le 16 città e i 16 stadi dove si giocherà:



STATI UNITI: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Gillette Stadium (Boston), AT&T Stadium (Dallas), NGR Stadium (Houston), Arrowhead Stadium (Kansas City), SoFI Stadium (Los Angeles), Hard Rock Stadium (Miami), Metlife Stadium (New York/New Jersey), Lincoln Financial Field (Philadelphia), Levi’s Stadium (San Francisco) e CenturyLink Field (Seattle).



MESSICO: Estadio Akron (Guadalajara), Atzeca (Città de Messico) e BBVA Bancomer (Monterrey).



CANADA: BC Place (Vancouver) e BMO Field (Toronto).