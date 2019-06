L'Inghilterra è la prima semifinalista del Mondiale femminile e resta in attesa di capire se dovrà sfidare le padrone di casa della Francia o le statunitensi, favorite alla vittoria finale. L'ostacolo rappresentato dalla Norvegia, infatti, è stato superato in totale scioltezza dalle inglesi, capace di mettere la partita nei giusti binari già dopo tre minuti con la rete di Scott. Il raddoppio, firmato White, è arrivato a cinque dalla fine del primo tempo. Partita chiusa nella ripresa da Donze, con l'Inghilterra che si è anche potuta concedere il lusso di sbagliare un calcio di rigore all'83' con Paris. 3-0 rotondo che non lascia spazio ad alcun dubbio: le inglesi ci sono e sono pronte a giocarsela con tutte.