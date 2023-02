Federica Brignone si prende anche la medaglia d'argento nello slalom gigante ai Mondiali di sci in corso a Meribel (Francia). L'azzurra è stata battuta solo dalla statunitense Mikaela Shiffrin, che ha vinto l'oro per soli 12 centesimi. Terzo posto e medaglia di bronzo per la norvegese Raghnild Mowinckel, mentre è quinta l'altra azzurra, Marta Bassino.