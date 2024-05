Monza, Palladino: 'A giugno decideremo il futuro. Di Gregorio? Alla Juventus si va per vincere'

Getty

Epilogo amaro della sua avventura al Monza con questo 2-0 subito dalla Juventus., tecnico biancorosso, alla sua ultima sfilata sulla panchina brianzola ha commentato così a DAZN la sconfitta dell'Allianz Stadium: "Il secondo gol mi ha fatto un po' arrabbiare, ma c'è anche la bravura degli avversari. Le prestazioni sono state molto positive, tanti giovani e tanta crescita. Voglio bene a questi ragazzi, è stato emozionante a fine partita".

"Era doveroso fare un ringraziamento a tutti. Ho ringraziato giardinieri, addetti stampa, tutti. Da parte dello staff però, loro lavorano a fari spenti e a dare tutto. Siamo stati una grandissima famiglia, due stagioni davvero importanti. Doveroso ringraziare perché è stato un gruppo leale, mi hanno fatto crescere come uomo. Infatti li ho ringraziati"."Non ti sbagli. È quello che ho detto a fine gara. Nonostante il calcio sia fatto di stimoli, abbiamo raggiunto la salvezza con tante giornate di anticipo, abbiamo sempre onorato il campionato. Non abbiamo fatto tanto negli ultimi due mesi, ma le prestazioni sono state grandi. Bisogna ragionare e riflettere su questa cosa, i ragazzi ne sono consapevoli. Hanno una sensibilità incredibile. Li ho visti dispiaciuti negli ultimi giorni, io non voglio dire nulla però a questi ragazzi".

"Sai dove vado dopodomani? A Napoli. Vado dalla mia famiglia a riposarmi. Siamo arrivati stanchi alla fine, abbiamo dato tutto. Come detto parlerò con la società, ragionerò e valuterò tutto. Poi ai primi di giugno decideremo il futuro con la massima serenità"."Ho avuto modo di parlargli al centro del campo. Mi sembrava il luogo adatto, è stato premiato anche miglior portiere della stagione. Essendo juventino conosco lo spirito della Juve e qualora fosse la Juventus, ha la mentalità vincente. Qua si viene per vincere, deve continuare ad avere questa mentalità. Poi l'ho abbracciato e l'ho ringraziato per tutto, ci ha dato tantissimi punti".