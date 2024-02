Monza, Palladino: 'Colombo? Scelgo i giocatori in base alla partita'

"In settimana si sono allenati tutti molto bene, questo gruppo dà sempre risposte importanti. Colombo e non Djuric? Solitamente scelgo i calciatori in base al tipo di partita che vogliamo impostare. Sono convinto, però, che anche chi entrerà in corso d'opera potrà fare la differenza. Ho un gruppo di persone speciali, tutti si fanno trovare pronti e spero di poter dare spazio anche a chi è sceso in campo con minore frequenza. Anche Gagliardini sta meglio ed è pienamente recuperato". Così Raffaele Palladino a DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Verona che potrebbe permettere di archiviare in anticipo il discorso salvezza.