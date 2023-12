Intervenuto ai microfoni di Dazn,, tecnico del Monza, ha parlato così dopo la sconfitta della Juventus: “Parto da una grande prestazione della squadra. Quello nel finale è un gol fortuito. Gatti ha ciccato la palla. Abbiamo dato prova di maturità contro una grande squadra. Peccato. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, hanno dato tutto e meritavano il pareggio.- "Non volevamo dare riferimenti alla Juve. Ciurria si era comportato bene in settimana, sa fare quel ruolo. La partita è stata buona nel primo tempo. Abbiamo sofferto da rimesse laterali e calci d’angolo. Nel secondo tempo i cambi hanno dato una sterzata anche a livello fisico. Dietro siamo passati a quattro. Ci abbiamo creduto fino alla fine, era quasi fatta. Siamo stati leggeri a perdere un livello difensivo e la Juve ci ha castigato".- "Volevamo aprire la maglie della loro difesa. Loro si difendono bassi e noi non riuscivamo ad entrare. Il buco era dove ho messo Carboni, che è entrato molto bene, così come l’altro Carboni, Andrea. Sono entrati con personalità".- "Quando affrontiamo le grandi squadre vedo negli occhi dei calciatori che se la vogliono giocare e questo fa parte di una mentalità e di un percorso che hanno fatto tutti. Giocarsela contro la nuova prima in classifica ti deve far sentire orgoglioso. Io non voglio mai perdere, ma sono orgoglioso dei ragazzi. Voglio che proseguano con questa mentalità. Non dobbiamo mai snaturarci. Ora abbiamo Genoa, Milan, Fiorentina e Napoli. Per noi una vale l’altra".- "È un dato oggettivo che i gol li facciamo da calcio piazzato, ma possiamo anche subirli. È vero che ne abbiamo subito qualcuno di più ultimamente, ma la Juve è una squadra che li sa capitalizzare. Dani (Mota, ndr) è stato leggero su Gatti e mi sono arrabbiato molto".- "Pessina mi aveva detto che l'aveva toccata Vlahovic dopo il rigore e che quindi non era corner".- "La Juve può competere con l'Inter. vedo una squadra che se la può giocare per lo scudetto. È in salute e non lo dico per fare il ruffiano".