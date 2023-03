. Ci sono leovviamente, visto che l'attaccante spagnolo è sposato con l'italiana, con la quale ha avuto quattro figli. Ma non solo: dell'Italia, Morata apprezza tante cose per quanto riguarda la vita di tutti i giorni, ha tanti amici, e anche dal punto di vista calcistico, cosa che non ha affatto vissuto invece nella biennale esperienza al Chelsea fra il 2017 e il 2019.. A Torino, il classe 1992 di Madrid ha giocato in due fasi della sua carriera: nel biennio 2014-2016 e poi ancora nel biennio 2020-22, con un bilancio totale di 185 partite e 59 gol, e un palmares di 2 scudetti, tre Coppe Italia e due Supercoppe., alla luce dei fatti e delle informazioni di cui siamo a conoscenza,i, scoprendo che, al momento, si tratta di unaFra le possibili destinazioni di Morata, in vista di un eventuale ritorno in Serie A, circolano soprattuto i nomi di, che all'Atletico Madrid percepiscedi euro netti a stagione (contratto fino al 2024), ingaggio che, pur con la volontà di far ritorno nel Bel Paese, lo spagnolo sarebbe disposto sì a limare verso il basso, ma non certo di molto.come 'campionato di passaggio'. Condizione per la quale i nostri club ragionano anche sulladi un giocatore, valutato come investimento tecnico e finanziario. E su Morata, che a ottobre compirà, avviandosi verso la fase finale della carriera, questo è un tipo di discorso che non si può impostare.più che la Juve, concerne ledi Morata. In un attacco che non segna molto (quello di Pioli attualmente è il quinto della Serie A), secondo il Milan ci sarebbe bisogno di un attaccante che garantisca mediamente un numero maggiore di gol rispetto a quelli che Morata ha dimostrato di saper fare in carriera.. Anche in questo caso, ad oggi l'ipotesi Morata è bloccata da considerazioni economiche e finanziarie, nonostante il legame di, che è il padrino dell'ultima arrivata in casa Morata, la piccola Bella, nata lo scorso 9 gennaio.