Anche ​l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti si complimenta per la vittoria dello scudetto dei nerazzurri. Questa un'anticipazione delle sue parole a Repubblica: "Con Steven Zhang ci siamo scritti. Gli faccio i complimenti. Volentieri lo incontrerò nei prossimi giorni. Mi piace moltissimo, come anche suo padre. Spero che l’Inter resti loro a lungo. Ovviamente, con Conte in panchina”