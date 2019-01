Possibile svolta nelle indagini sulla morte di Daniele Belardinelli, il tifoso investito durante gli scontri tra ultras prima Inter e Napoli. Secondo quanto scrive l'Ansa, la Digos di Napoli, nell'ambito nell'inchiesta condotta dalla Procura di Milano, ha sequestrato un'auto, una Audi station wagon che sarebbe stata presente il 26 dicembre in via Novara, a Milano. Le immagini degli scontri hanno reso possibile l'identificazione del veicolo, individuato anche grazie ad alcune testimonianze resesi necessarie in virtù dell'assenza di fotogrammi relativi alla targa dell'autovettura. La macchina risulta intestata in leasing al padre di un tifoso napoletano, ed è stata bloccata sotto sequestro in un deposito del capoluogo campano. Altre due auto sono state individuate, in attesa del sequestro.