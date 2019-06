Pepe Reina, portiere spagnolo, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la tragica morte di Antonio Reyes: "Abbiamo vissuto insieme il Mondiale in Germania nel 2006. Era un ragazzo che scherzava sempre, si divertiva. E' un brutto colpo, un giorno triste, la vita non dovrebbe essere così. A 35 anni perdiamo un grande ragazzo. Dispiace per la famiglia e i bambini, gli mando un forte abbraccio".