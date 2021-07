Nel corso della conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore della Roma, José Mourinho ha parlato anche del sostituto di Spinazzola tirando in ballo direttamente il direttore Thiago Pinto:



"Spinazzola è incredibile nella sua gioia di vivere, arriva a Trigoria e sembra che non si sia fatto nulla. Non lo avremo per molto tempo ed è dura per noi. Abbiamo un ragazzo giovane come Calafiori che deve lavorare tanto e abbiamo fiducia, però, scusi direttore abbiamo bisogno di un terzino sinistro".