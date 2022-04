Il tecnico della Roma José Mourinho è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter: "I nerazzurri sono troppo. È la squadra più forte del campionato, con giocatori forti in tutti gli aspetti. Hanno avuto difficoltà ma per vincere serve essere perfetti, noi siamo stati bravi ma non perfetti. Abbiamo avuto una grande occasione con Mancini".



L’ARBITRAGGIO - "Sono contento per l’arbitro, la partita era difficile e ha fatto una buona gara. I giocatori delle due squadre lo hanno aiutato per una buona prestazione. Ora abbiamo una partita durissima contro il Leicester, con il sogno di andare in finale di Conference".



SINGOLI - "Zalewski ha tanta qualità. L’Inter paga per avere Gosens in panchina, noi lavoriamo con giovani come Zalewski. La nostra proposta di gioco oggi è stata molto positiva, se non abbiamo avuto palle gol è stato merito loro".



IL PASSATO NERAZZURRO - "Preferisco perdere con l’Inter? Non è vero, io voglio vincere tutte le partite. Ora non giochiamo più contro le big e posso dire che voglio che l’Inter vinca il campionato. Amo l’Inter, ma amo il mio lavoro e gioco sempre per vincere".