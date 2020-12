È iniziato il nuovo campionato di Serie A ed è ripartito anche il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A. Col + sono evidenziate le sviste a favore, col - le sviste contro, fino ad arrivare al saldo conclusivo.



TUTTI GLI ERRORI - Diverse sviste nella 14a giornata di Serie A: due Juventus-Fiorentina in particolare. Sfavoriti in due occasioni i bianconeri di Pirlo nel match diretto da La Penna: manca il rosso a Borja Valero per doppia ammonizione (il secondo giallo non concesso per un fallo da dietro in ritardo su Bentancur) e manca il rigore su Bernardeschi, colpito col braccio in area da Dragowski nel tentativo di prendere il pallone che era sfuggito allo stesso portiere. Eccessiva, infine, l'espulsione di Keita per il fallo ai danni di Traoré: bastava il giallo e qui sbaglia Ayroldi.



TUTTI GLI ERRORI, GIORNATA PER GIORNATA: