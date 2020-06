Prosegue anche nella stagione 2019-2020 l’appuntamento dellaL'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.: Rocchi 6 (Var Chiffi). “Al 22’ corretta la chiamata del Var: Rocchi al monitor vede la trattenuta subìta da de Ligt in area e testimoniata anche dalla maglia tirata, l’assegnazione del rigore è corretta. Al 59’ Barrow va giù in area dopo aver colpito il pallone toccato dalla gamba alta di De Sciglio: sbagliano arbitro e Var in questa occasione, ci poteva stare il rigore per il Bologna”.: La Penna 6 (Var Di Paolo).: Valeri 6 (Var Doveri). “Giusto il rigore assegnato al Lecce: Babacar cade in area dopo contatto con Gabbia, Valeri non ha dubbi e assegna il penalty. Il Var non interviene tra le vibranti proteste dei rossoneri e fa bene: ingenuo il difensore del Milan in questo frangente”.: Giacomelli 6,5 (Var Mazzoleni). “Partita diretta molto bene dall’arbitro”.: Pasqua 6 (Var Mariani).: Abisso 6 (Var Pairetto).: Maresca 5 (Var Guida). “L’errore è prima dell’arbitro e poi del Var. Al 31' Nuytinck e Samir saltano, al fianco di Zaza, nell'area dell’Udinese. I due giocatori bianconeri si scontrano tra di loro, subito con foga l'arbitro fischia, un istante prima del 2-0 invalidato a Edera, non per fermare il gioco dopo il colpo alla testa, ma per una punizione per un fallo di un incolpevole Zaza. Negato un gol regolare al Torino in questo caso”.: Orsato 6,5 (Var Irrati). “Ottima partita dell’arbitro Orsato, peccato per il mancato rosso a Patric per il allaccio ai danni del Papu Gomez”.: Massa 5,5 (Var Nasca). “Manca un rigore solare per il Sassuolo al 76’: il mani di Young era da sanzionare. L’arbitro lo valuta dal campo e non interviene perché il giocatore prova a ritirare il braccio, ma senza riuscirci per tempo. L’errore è del Var che avrebbe dovuto richiamare l’arbitro al monitor per rivedere quantomeno l’episodio. Corretta l’espulsione di Skriniar e anche la maxi squalifica di 3 giornate per la bestemmia e gli insulti all’arbitro, mentre poteva starci il rosso a Bastoni che va a dare una botta senza motivo a Consigli nell’area del Sassuolo. L’arbitro ammonisce il giocatore, ma c'erano gli estremi per i l’espulsione diretta: l'intervento è davvero insensato”.: Calvarese 6 (Var Di Bello). “Partita sempre sotto controllo, chiamata del Var doverosa sul gol annullato a Veretout per tocco di mano di Perez. La rete annullata chiede vendetta, va cambiata la regola”.