Napoli, Adeyemi chiede un super ingaggio per accettare. E il Dortmund ha già trovato il sostituto

E' su questo che provo a fare la differenza”, ha dichiarato il tecnico del Napoli dopo l’esaltante vittoria in rimonta sulla Juventus di sabato scorso, che permette ai suoi di rimanere in solitaria in vetta alla classifica di Serie A.da qui al termine della stagioneal Paris Saint-Germain per 70 milioni di euro. Il Napoli è già forte così, anche se l’asso georgiano, ma vuole esserlo di più, per mandare un messaggio anche al campionato e all’Inter, prima concorrente per lo Scudetto.- in modo da liberare definitivamente Rafa Marin in direzione Villarreal -per rimpiazzare un pezzo da novanta come Kvara.Troppi anche per un club come il Napoli che ha soldi da spendere., classe 2002 reduce da una prima metà di stagione sottotono al Borussia Dortmund, tra problemi di natura fisica (è rimasto ai box per 2 mesi, da ottobre a dicembre, per un problema muscolare) e quelli di una squadra che ha appena cambiato allenatore dopo la sconfitta in Champions League a Bologna.sul Napoli.- secondo la ricostruzione odierna de Il Mattino -Cifre importanti, importantissime, in linea col valore del giocatore, che ha ancora un enorme potenziale inespresso da sfruttare.Cresciuto calcisticamente nell’Energie Cottbus e poi nel Friburgo, da gennaio 2023 Schade gioca in Inghilterra, dove ha totalizzato 59 partite e 9 gol (7 dei quali solamente nella stagione in corso). Secondo Fabrizio Romano, il suo nome è in cima alla lista dei desideri del Borussia Dortmund, pronto a virare su di lui nel caso in cui Adeyemi si decidesse ad accettare la destinazione Napoli.