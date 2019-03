Dopo Salisburgo-Napoli, a Sky Sport ha parlato: “Siamo contenti della qualificazione, ma nella ripresa siamo calati troppo senza esprimere il nostro gioco. Purtroppo si sono rimessi in partita sul mio errore e mi dispiace, sappiamo bene che dobbiamo fare ancora meglio per andare avanti. Sono molto felice qui, cerco di dare sempre il 100% per questa maglia perché qui sto bene. Siamo felici per il passaggio del turno, ma questo non deve essere un punto di arrivo ma di partenza. Chelsea ai quarti? Non possiamo scegliere, sono tutte difficili ma servirà il massimo contro chiunque. Il mio exploit? Questo è il lavoro di tutti i giorni, e penso che ho ancora margini di crescita e cerco di migliorare ogni giorno. Non devo fare errori come quello di oggi, devo essere più concentrato. La partita era finita e purtroppo ho sbagliato: speriamo che sia capitato oggi con questo vantaggio e che non succeda di nuovo”.