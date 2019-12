La Gazzetta dello Sport tratteggia lo scenario su Kalidou Koulibaly: "Intorno al difensore senegalese potrebbe aprirsi una vera e propria asta alla quale potrebbero partecipare ben 5 club, tutti titolati. In vantaggio, comunque, c’è il Manchester United che già nella scorsa estate presentò un’offerta di ben 100 milioni di euro che il presidente del Napoli respinse al mittente, dichiarando incedibile il giocatore. Cosa che, evidentemente, non rifarebbe adesso, anche perché il difensore è sulla soglia dei 29 anni e, difficilmente, il club riuscirà a incassare la stessa cifra offerta dallo United. All’età, bisogna aggiungere anche il rendimento di quest’anno che è molto lontano rispetto al suo standard abituale. Proprio Koulibaly è tra quelli che stanno giocando peggio, probabilmente sta pagando la fatica estiva della coppa d’Africa, che gli ha fatto saltare la preparazione col Napoli. L’impressione è che la valutazione di Koulibaly sia diminuita e che quella attuale si aggiri i intorno ai 65-70 milioni di euro, cifra che sarebbero pronti a investire almeno altri 4 club oltre al Manchester United. Ci sono Arsenal, Chelsea, Tottenham e Everton disposti ad avviare una trattativa col Napoli. Carlo Ancelotti, neo allenatore dell’Everton lo ha inserito al primo posto nella lista dei rinforzi chiesti. Ma la questione non è facile da affrontare, perché De Laurentiis non sembra disponibile a discuterne per gennaio, al massimo se ne riparlerà a giugno".