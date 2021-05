Anche l'Atletico Madrid si inserisce nella corsa per aggiudicarsi l'attaccante del Santos Kaio Jorge, che si è mostrato in grande spolvero nel campionato brasiliano. Molti club sognano di acquistarlo, tra cui Napoli, Juventus ed Inter, con i partenopei in vantaggio, anche perché il contratto del talento classe 2002 scade a dicembre. Ciò significa che il prossimo inverno il calciatore può liberarsi a costo zero. Lo scrive il Mundo Deportivo.