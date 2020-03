"In Messico perché non lo faccio giocare mi stanno massacrando, non ci andrò più...". Lo ha detto come battuta nelle settimane scorse Rino Gattuso su Hirving Lozano, esterno ex PSV finito ai margini nel Napoli. Il giocatore - stufo di fare panchina - sta già cercando una nuova squadra per la prossima stagione.