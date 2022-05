L'ultima sessione estiva di calciomercato ha visto un Napoli piuttosto fermo, con i soli Anguissa e Juan Jesus come innesti. Due acquisti praticamente last minute, ufficializzati le ultime settimane. La strategia adesso è cambiata, il terzo posto raggiunto e il conseguente rientro in Champions hanno portato un po' di respiro alle casse azzurre. CosìKvaratskhelia e Olivera, ora bisogna guardare ai prossimi colpi. La società si muove per un altro riferimento offensivo, che possibilmente possa giocare su entrambe le fasce.- Ecco che in casa Napoli inizia a salire con forza il nome di Federico. Dopo cinque stagioni con la maglia della Juve è pronto a dire addio. Dovrà accasarsi altrove eQualche mese fa ha cambiato agente: prima era nella scuderia di Mino Raiola, con cui De Laurentiis ne parlò nell’estate 2020 in un meeting a Castel di Sangro. Adesso c'è Pastorello,, dato che percepisce 4 milioni e il Napoli ha bisogno di ridurre il tetto stipendi offrendogli non più di 2,5-3 milioni. Ad oggi Bernardeschi è solo un’idea, un nome sul taccuino del direttore sportivo. Il Napoli non ha ancora deciso di affondare il colpo.L’esterno ex Barça e Milan si è messo fortemente in mostra quest’anno, ha avuto una continuità importante a Udine.e ha fatto sapere che "Dall’inizio della stagione c’è l’accordo con l’Udinese che porterebbe alla sua cessione, lascerà il club in questa sessione di mercato".Deulofeu rappresenterebbe una soluzione importante anche dal punto di vista tattico: può ricoprire un po’ tutti i ruoli dell’attacco, partendo da sinistra, da destra, ma anche centralmente come vice Osimhen qualora non dovesse restare Mertens. Bernardeschi è nel mirino, lo è anche Deulofeu. Entrambi classe '94, ma lo spagnolo. De Laurentiis e Giuntoli sono al lavoro, non è da escludere che possano regalare presto il terzo colpo ai tifosi napoletani in vista del doppio ritiro precampionato.