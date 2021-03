Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha già avuto un primo contatto informale con l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi per il dopo Gattuso. Il club biancoceleste non ha ancora ufficializzato il rinnovo del contratto in scadenza del suo tecnico, che è finito pure nel mirino della Juventus in caso di esonero di Pirlo.