Napoli, Conte: "L'Inter ha giocatori che segnano, noi non possiamo inventarli. L'1-1 con loro è una mezza sconfitta"

L'allenatore del Napoliha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro la Fiorentina, in programma domani domenica 9 marzo alle 15 allo stadio Diego Armando Maradona.- "Le parole non cambiano niente, bisogna fare i fatti; noi abbiamo lavorato con la stessa voglia di sempre e cerchiamo ogni giorno di dare il massimo., e la buona prestazione ci ha fatto piacere. Se guardiamo l'andata e il ritorno sono state due partite totalmente diverse: questo ci deve dare forza. Però la settimana prima abbiamo perso contro il Como: i trofei li vince chi è regolare, bisogna avere sempre un grande equilibrio e credere in quello che si fa".

- "McTominay ha avuto un sovraccarico,. Abbiamo ancora 24 ore per decidere, cercheremo di trovare la soluzione migliore insieme a lui".- "Contro l'Inter Gilmour ha fatto una grandissima partita. Io sono stato molto chiaro con tutti: il posto fisso non esiste, gioca chi merita;. Se andrà bene giocherà anche la partita successiva. Poi chi rimane fuori cercherà di farmi cambiare idea. Mancano 11 partite, sono 11 finali: non esistono crediti".

- "L'obiettivo del Napoli è rendere entusiasti i tifosi: anche se alla fine non abbiamo vinto, fa piacere fare prestazioni importanti come l'ultima contro l'Inter.. Il pareggio nella mia forma mentis è una mezza sconfitta: noi dobbiamo ottenere sempre i tre punti, nell'ultimo mese abbiamo fatto più fatica ma fa parte del percorso di un campionato. Dobbiamo essere bravi a stringere i denti e continuare il nostro cammino. Senza ansie e senza problemi".

- "Io arrabbiato? C'è sicuramente tensione, siamo a 24 ore dalla partita. Se pensate di trovare un allenatore che viene qui e scherza, io non sono così. Mi porto dietro uno stato d'animo che ho sempre avuto, e non penso di cambiare:. Vivo la partita da 24 ore prima, cerco di portare concentrazione anche tra di voi (giornalisti, ndr), ma fate fatica".- "Quando parlo di costruire le squadre e strutture vincenti, dicendo che non si fanno dall'oggi al domani anche se a me è accaduto, vuol dire che bisogna fare degli step.Possiamo lavorarci per aumentare le reti, ma se un giocatore ne fa 1/2 all'anno, non può arrivare a 10. Se arriva a 4 è già un buon traguardo. L'Inter ha fatto 19 gol su calci da fermo, vuol dire che hanno giocatori che colpiscono, segnano e portano punti. Noi piano piano dobbiamo inserire tutte queste caratteristiche: capisco che è un concetto complicato e che a molti non interessa, ma quello che possiamo fare noi è cercare di migliorare il curriculum di alcuni giocatori".