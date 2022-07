Non si respira una grande aria di serenità in casa Napoli. Sono diversi gli addii preziosi, a partire da Insigne, passando per Ospina, fino ad arrivare a Koulibaly e probabilmente Mertens. De Laurentiis si è unito alla squadra, è arrivato a Dimaro giovedì sera.



Da allora si è barricato in albergo, chiuso nell'hotel Rosatti. Il presidente del Napoli è preoccupato dalla risalita dei contagi per il Covid e forse anche dal rischio di essere contestato dai tifosi. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica.