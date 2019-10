Bocciature pesanti sui quotidiani per la performance di Elams contro la Spal:



Corriere dello Sport 5

Assiste ad una partita che, da quarto di destra fluttuante non riesce ad avvertire, come se proprio non la sentisse



Gazzetta dello Sport 5

Desaparecido a destra. Non trova né posizione né ritmo



Tuttosport 5,5

Sbaglia sul gol di Kurtic, crea troppi buchi e risulta essere l’anello debole del Napoli. Giustamente sostituito



Il Mattino 5

Molto deludente, non incide: il suo giro palla è troppo elementare e non cambia mai il passo senza riuscire a creare la superiorità in verticale. Partita piatta, senza sussulti e soffre moltissimo l'irruenza di Kurtic che dal suo lato fa spesso la differenza



Corriere della Sera 5



Repubblica 5