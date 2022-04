Fabian Ruiz e il ritorno in Spagna, un leit motif che dura ormai da 2 sessioni di mercato, ma che ora, secondo la stampa spagnola, si potrebbe concretizzare. Il centrocampista spagnolo ha il contratto in scadenza 30 giugno 2023 con il club azzurro, ma è disposto a non rinnovare pur di approdare al Real Madrid, fra un anno, a costo zero.