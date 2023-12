Piotr Zielinski è al centro delle discussioni oggi in casa Napoli. Il centrocampista polacco è in scadenza e il suo addio sembra essere veramente ad un passo. Il presidente De Laurentiis in una lunga intervista per il Corriere dello Sport non le ha mandate a dire al giocatore: "Ha detto che voleva rimanere a Napoli tutta la vita. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo che, essendo un polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto. Forse è abituato maggiormente a certe nebbie". Dopo queste dichiarazioni è arrivata una storia social ricondivisa da Laura Slowiak, moglie dello stesso Zielinski, in cui c'è scritto "Giù le mani da Piotr". Sembra proprio una risposta al presidente, considerando il tempismo, il momento.