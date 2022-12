L'agente di Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Radio CRC: "Abbiamo espresso la nostra volontà al club: Di Lorenzo vorrebbe chiudere la carriera a Napoli, poi bisognerà vedere se dall’altra parte la pensano allo stesso modo. Niente è scontato, ma quando si parla di Di Lorenzo dovrebbe esserlo per il ragazzo che è. È un giocatore che in questi anni ha avuto tante possibilità, tante richieste, ma non le ha mai prese in considerazione perché ha scelto di rimanere a Napoli. Ha ancora una carriera molto lunga soprattutto per la fisicità che ha, però il suo piacere è quello di concludere e stare a vita a Napoli".