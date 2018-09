Diego Venanzoni, consigliere comunale di Napoli, è intervenuto a Radio Marte in merito alla questione stadio: "Abbiamo tenuto la commissione trasparenza, non è cambiato nulla. Continua ad esserci il segreto sulla bozza di convenzione tra società e Comune di Napoli. Nelle prossime ore faremo ricorso al Prefetto perché c’è un tema di ordine pubblico e con la rottura del rapporto istituzionale, il Comune di Napoli potrebbe anche non concedere lo stadio a De Laurentiis. Può esserci questo rischio perché non c’è un rapporto formale né una convenzione firmata e per questo ritengo sia opportuno l’intervento del Prefetto. Poi, c’è l’inadempienza delle fatture non pagate."