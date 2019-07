Secondo Tuttosport, James Rodriguez non gradirebbe la soluzione in prestito al Napoli, ma un trasferimento a titolo definitivo in azzurro: "Il colombiano avrebbe detto a Florentino Perez che lui non si sposterà per il terzo anno consecutivo con la formula del prestito, ma solo con una cessione a titolo definitivo. Magari aveva sperato che De Laurentiis trasformasse la proposta di prestito per un anno con diritto di riscatto, in un’altra (più convincente per James) di acquisto a titolo definitivo. Anche Jorge Mendes sembra essersi raffreddato di fronte alla soluzione “prestito” che l’avrebbe sollecitato solo come favore verso il Napoli, trattandosi di una formula che non gli permetterebbe di avere alcun guadagno personale: la percentuale all’agente spetta solo con il rinnovo di contratto e non con il prestito. Il “no” di James per il passaggio al Napoli in prestito avrebbe anche un’altra ragione, teme che il Napoli non confermi Ancelotti a fine anno".