Il portiere del Napoli Orestis Karnezis, al termine della conferenza stampa di presentazione del Ritiro di Dimaro alla Mostra d'Oltremare, ha parlato ai giornalisti presenti a Fuorigrotta della sua esperienza in azzurro, del rapporto con gli altri due compagni di reparto e dell’obiettivo Europa League.



SUL NAPOLI: “Abbiamo lavorato bene, è la mia prima stagione e stiamo facendo un buon lavoro. Abbiamo giocato ottime partite. Questo è uno dei migliori gruppi della mia carriera, c'è grande qualità e sono molto onorato di farne parte.”



SU MERET E OSPINA: “E’ il compleanno di Meret, tanti auguri, è un ragazzo eccezionalie ed un grande talento, non ha ancora dimostrato il suo massimo valore. Avrà una grande carriera” parla poi anche di Ospina, " Quello del portiere è un ruolo molto difficile, un minimo errore può costare tanto. Bisogna essere sempre al 100% dell'attenzione, nella sua situazione arrivano tanti calciatori e devi coprire la porta: c'è stato un brutto timing, s'è fatto male e speriamo torni al più presto".



SULL’EUROPA LEAGUE: “E’ Una competizione molto importante per noi, Ancelotti è un allenatore al top per qualsiasi giocatore. La squadra ha dimostrato negli anni di poter giocare ad alti livelli anche in Europa. Contro l'Arsenal faremo del nostro meglio, è ovvio che il nostro obiettivo sia quello di passare il turno".