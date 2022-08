Il calciomercato del Napoli è stato molto movimentato fino ad oggi. Ben otto gli acquisti effettuati dalla società partenopea e si lavora per portare a casa Keylor Navas.



Il portiere costaricano ha assicurati 18 milioni complessivi fino al 2024 e non vuole rinunciare alla parte economica, per questo la trattativa ancora non si è sbloccata. De Laurentiis è disposto ad offrire un biennale da 6-7 milioni complessivi, il resto dovrà coprirlo il PSG con una ricca buonuscita. Il Napoli, dunque, attende l'intesa tra calciatore e club francese e poi, nel caso, sarà pronto per ingaggiare Keylor Navas. Lo racconta oggi il Corriere dello Sport.