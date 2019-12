Amato Ciciretti di nuovo in Serie B? Queste le parole dell'agente dell'esterno offensivo del Napoli, fuori dai piani di Ancelotti (mai convocati, ha una sola apparizione con la Primavera) Vincenzo Pisacane, a gazzetta.it: "Amato è un ragazzo bravissimo, non crea problemi, ma non è mai considerato. Quando non si viene considerati, tanto vale non cercare il confronto. Se ne andrà a gennaio sicuramente, ha offerte da diverse squadre in B che stanno lottando per la promozione, dalla Grecia e dalla Spagna".



SULL'ESTATE - "Nel corso della sessione di mercato estiva doveva andare all’Ascoli, era tutto fatto fino a 15' dalla fine delle trattative, poi tutto si è bloccato perché il club non è riuscito a vendere il giocatore che avrebbe dovuto fargli spazio".