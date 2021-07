Le divise da gioco della SSC Napoli non sono ancora pronte, ma il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, è al lavoro per ufficializzarle nelle prossime settimane prima dell'inizio della nuova stagione. Nuovi accordi tra sponsor e design, quest'anno cambia tutto con l'autoproduzione delle maglie. Oggi è spuntata l'indiscrezione che vedrebbe Amazon tra gli sponsor presenti sulla divisa, ma ecco arrivare la smentita da parte della SSC Napoli:



"Il Calcio Napoli smentisce la notizia uscita su più quotidiani di aver sottoscritto un accordo con Amazon come quarto sponsor di maglia. Con Amazon il Calcio Napoli sta negoziando, come di consueto, il rapporto di vendita prodotto sui loro store".