Il rinnovo di contratto di Victor Osimhen con il Napoli si avvicina. L'agente del nigeriano, Roberto Calenda, è infatti arrivato a Castel di Sangro, dove il club è in ritiro, per discutere il prolungamento dell'accordo tra l'attaccante classe 1998 e i partenopei.



C'E' OTTIMISMO - A breve l'agente incontrerà il presidente Aurelio De Laurentiis, presente nel ritiro degli azzurri, e Mauro Meluso, il nuovo direttore sportivo: dopo i primi incontri a Dimaro, la volontà di tutte le parti in causa è quella di proseguire insieme, estendendo l'accordo in scadenza a giugno 2025 e procedendo con l'adeguamento dell'ingaggio, con la presenza di una clausola rescissoria.