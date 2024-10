Napoli, Neres vuole giocare: la strategia di Conte e il ballottaggio con Kvaratskhelia

Getty Images

. Sia i titolari che le alternative stanno dimostrando di essere di livello. Non solo Lukaku e il suo vice Simeone, c'è soprattutto il discorso di chi si avvicina alla prima punta da dover affrontare. Con. Le sue prestazioni non possono passare inosservate, quando è in campo si nota sempre il suo impatto.- Il minutaggio per Neres è veramente poco, infatti fino ad ora Conte lo ha lanciato per una quindicina di minuti a partita. E lui ha risposto presente, eccome se lo ha fatto. 1 gol e 3 assist in campionato, doppietta in Coppa Italia contro il Palermo. E anche ieri contro l'Empoli al Castellani ha fatto alzare in piedi tutti i tifosi nel momento in cui ha iniziato una delle sue solite serpentine arrivando fin dentro l'area avversaria, rischiando di fare un gol clamoroso. Non basta più quel quarto d'ora finale, è il momento anche dell'esordio da titolare in campionato.

- Quando Neres è arrivato a Napoli sembrava dovesse giocarsi il posto con Politano, sull'out di destra. E invece l'importanza tattica che sta avendo l'esterno italiano cambia i piani di Conte. Che in conferenza stampa prima dell'Empoli diceva "oggiper una questione di caratteristiche, di qualità offensive, predisposizione al sacrificio da fare anche senza palla". Dunque,Anche per un discorso di gestione, perchéE un pensiero in questo senso l'allenatore potrebbe andare a farlo. A lungo andare, poi, si vedrà. Chiaramente è complicato far sedere in panchina oggi due giocatori come Politano e Kvaratskhelia, per importanza tattica e tecnica.