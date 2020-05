Primi dieci giorni d'allenamento per il Napoli e non ci sono state troppe gioie. Prima l'infortunio di Manolas, poi l'ispezione a sorpresa che non ha fatto sorridere Gattuso e ora un nuovo stop.



Nella seduta d'allenamento di ieri a Castel Volturno si è infatti fermato anche Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo. Problema muscolare per lui e le sue condizioni verranno monitorate in questi giorni.