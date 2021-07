Sull'agenda del Torino c’è la ricerca di un difensore esperto insieme a un profilo giovane: la pista che porta a Ruan (un classe 1999) del Gremio è sempre calda. I dirigenti brasiliani in questi giorni sono arrivati in Italia: il dialogo è aperto. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per il centrocampo, si seguono gli sviluppi di Amrabat alla Fiorentina, con Ilic che ha preso la via di Verona. Si ragiona anche per un secondo trequartista: con il Napoli si lavora per Ounas, Messias è in stand-by.